Shod v podporo ukrajinskemu ljudstvu

Okrog 500 ljudi, predvsem žensk in otrok, se je v nedeljo, 10. aprila, v Trstu udeležilo shoda v podporo ukrajinskemu ljudstvu. Pobudo zanj je dala krajevna ukrajinska skupnost, ki je v teh zadnjih tednih medse sprejela na stotine ukrajinskih beguncev.

Udeleženci (med njimi so bili tokrat le redki tržaški someščani) so se zbrali na šentjakobskem trgu. Shod se je nato spustil po Ulici san Marco in krenil do Drevoreda Romolo Gessi, kjer so udeleženci prižgali sveče in se v smrtni tišini ulegli na tla – kot premnogi njihovi sonarodnjaki, ki so obležali mrtvi.