Sejem zgodb in tipičnih okusov

Tržaška pokrita tržnica že zdavnaj ni bila tako živahna, kot je bila danes dopoldne. V njeno prvo nadstropje se je namreč vrnil priljubljen sejem Farmer and Artist, v sklopu katerega bo še jutri med 10. in 19. uro petdeseterica pridelovalcev iz Trsta in širše okolice nudila svoje proizvode ob glasbeni spremljavi. Poleg prodajne plati bo, obljubljajo organizatorji, do izraza prišla tudi antropološko-pripovedna plat hrane, saj so tovrstni sejmi namenjeni tudi kramljanju, ne le trgovanju.

Projekt, ki ga ob podpori mnogih partnerjev prireja Lokalna akcijska skupina (LAS)Kras, je med odprtjem predstavil njegov vodja Enrico Maria Milič. Na sejmu so, kot običajno, hoteli predstaviti dobrote iz širšega tržaškega zaledja. Petdeseterica pridelovalcev oziroma proizvajalcev prihaja iz Trsta, s Krasa, iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, posamezni zastopniki pa iz še bolj oddaljenih krajev. »Tukaj imamo pridelovalce, ki nudijo edinstvene proizvode,« je dejal. Razmišljal je tudi o značilni tržaški hrani. Po navadi mislimo pri tem predvsem na recepte, dejal pa je, da moramo začeti razmišljati tudi o tem, kaj vržemo v lonec.

Velika novost letošnjega Farmer and Artist je bila prisotnost koroških pridelovalcev. Obiskovalci sejma so tako med pokušnjo tržaških vin, nakupom sveže zelenjave in medu, lahko okusili tudi koroško slanino. Do izraza so prišle predvsem okoliške dobrote iz programa ogroženih značilnih pridelkov Slow Food. Teh je bilo na voljo kar dvajset, od kraškega medu do furlanskih jabolk, na voljo so bile tudi bolj inovativne zamisli, kot so svojevrstna piva.