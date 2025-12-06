Soča SloVolley iz Padove brez osvojene točke

ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Kioene Padova – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 5, N. Černic (L), Princi, A. Cotič n.v., Miklus 9, A. Čavdek (L), T. Cotič 1, Makuc n.v., Antoni 1, Sicco 13, Tomić 1, Katalan n.v., Giusto 12, S. Cotič n.v. Trener: Battisti.
ŽENSKA D-LIGA
Zalet – Volley Club TS 0:3 (22:25, 16:25, 6:25)
Zalet: Olivotti 6, Lakovič 5, Luxa 0, Mbengue 4, Oberdan 5, Regent 3, Movio (L1); Coretti 0, Santon 0, Gargiuolo (L2), Gulich, Karadzic, Rapotec n.v. Trener: Bosich.
MOŠKA D-LIGA
Prata – SloVolley Studi Vegliach 0:3 (20:25, 19:25, 18:25)
SloVolley Studio Vegliach: Boezio 10, Durastante 3, Kalc 9, Segre 15, Vattovaz 5, Vremec 5, Soranzio (L1), Petric (L2), Grassi, P. Manià 0, Mattana, Svetina. Trener: Ambrož Peterlin.
Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika
ŽENSKA C-LIGA
Chiarvesio – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
Prata – SloVolley ZKB