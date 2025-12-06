VREME
Športna sobota

Soča SloVolley iz Padove brez osvojene točke

V prvenstvu moške D-lige zmaga SloVolleyja Studio Vegliach

6. dec. 2025
    Soča SloVolley iz Padove brez osvojene točke
    Odbojkarji Soče SloVolleyja na arhivski fotografiji na tekmi v Nabrežini (FOTODAMJ@N)
ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Kioene Padova – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 5, N. Černic (L), Princi, A. Cotič n.v., Miklus 9, A. Čavdek (L), T. Cotič 1, Makuc n.v., Antoni 1, Sicco 13, Tomić 1, Katalan n.v., Giusto 12, S. Cotič n.v. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Volley Club TS 0:3 (22:25, 16:25, 6:25)

Zalet: Olivotti 6, Lakovič 5, Luxa 0, Mbengue 4, Oberdan 5, Regent 3, Movio (L1); Coretti 0, Santon 0, Gargiuolo (L2), Gulich, Karadzic, Rapotec n.v. Trener: Bosich.

MOŠKA D-LIGA

Prata – SloVolley Studi Vegliach 0:3 (20:25, 19:25, 18:25)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 10, Durastante 3, Kalc 9, Segre 15, Vattovaz 5, Vremec 5, Soranzio (L1), Petric (L2), Grassi, P. Manià 0, Mattana, Svetina. Trener: Ambrož Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Chiarvesio – Zalet ZKB

MOŠKA C-LIGA

Prata – SloVolley ZKB

