Pravična darila za mirovniške praznike

Trgovina je nekoliko skrita, na dnu pasaže Rossoni na Korzu Italija, da je z ulice ni videti. Ob vhodu v praznično okrašen in do zadnjega kotička z unikatnimi izdelki obložen prostor pa obiskovalca sprejmejo nasmejani prostovoljci in prostovoljke nevladne organizacije Emergency. Tržaška sekcija nevladnikov je relativno mlada, božično trgovino so letos odprli prvič. »Kljub temu je bilo zanimanje že prve dni zelo veliko,« je razložila Barbara, študentka tržaške univerze in prostovoljka v trgovini.

Vsi izdelki na policah praznične trgovine so pravični in trajnostni, delo rok slaščičarjev, vinarjev, lončarjev in steklarjev z vsega sveta. Pri Emergency so bili posebej pozorni na embalaže. Plastike skorajda ni. Predvsem pa ima vsak od izdelkov svojo zgodbo, pri nekaterih se kupec seznani z osebo, ki je darilo ustvarila. 27-letni Mohamed iz Gambije je na primer z odrabljenim rdeče-belim transparentom Emergency ustvaril prikupno torbo. Pa stekleni kozarci, ki so jih humanitarci prinesli iz Irana, in nakit znamke No war factory, delo rokodelcev iz Laosa, ki ogrlice, uhane in prstane ustvarjajo iz kovine eksplodiranih ubojnih sredstev.

Da je recikliranje odpadnega materiala mantra trgovine, dokazuje blokec lističev znamke Poopoopaper. Papir nastaja v tajskem zavetišču za slone, delajo ga iz slonjih iztrebkov, ki so bogati z vlakninami. Tudi »neskončni svinčnik« je ustvarjen iz odpadlega grafita, preden se porabi, lahko pisec z njim zapiše do 1120 kilometrov črk in znakov. Izvirne so tudi jaslice v izložbi: Marija in Jožef nosita oblačila južnoameriških domorodcev in z Jezuščkom plujeta na lesenem čolnu.

Del izkupička gre rokodelcem, del pa bo namenjen delovanju nevladne organizacije, ki jo je leta 1994 ustanovil kirurg in mirovnik Gino Strada. Emergency po vsem svetu nudi vrhunsko brezplačno zdravstveno oskrbo. Z ladjo Life Support pa rešuje brodolomce v Sredozemskem morju.

Trgovina bo do 23. decembra odprta ob petkih med 15. in 19. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 10. in 19. uro. Vrata bo odprla tudi na jutrišnji praznični dan in v dneh pred božičem, 22. in 23. decembra, med 10. in 19. uro. Količina blaga v tržaški trgovini je omejena, iz dneva v dan bo izdelkov na policah manj. Nove dostave niso predvidene, vsak transport bi namreč pomenil več onesnaževanja.