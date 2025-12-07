Jadranovi košarkarji praznih rok na gostovanju pri Bergamu

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Romano Lombardo – Jadran 77:72 (17:24, 42:44, 55:60)

Jadran: Rolli 10 (1:2, 3:9, 1:1), Batich 5 (1:1, 2:2, 0:3), Demarchi 6 (-, 0:2, 2:5), Vecchiet 10 (-, 2:4, 2:2), Jakin 3 (-, 0:3, 1:2), Pregarc 0 (-, -, -), Diminić 13 (1:2, 6:11, -), Persi 0 (-, 0:1, 0:3), Gobbato 9 (4:8, 1:5, 1:5), Milisavljevic 16 (3:4, 2:2, 3:5). Trener: Jogan

V 11. krogu meddeželne B-lige je Jadran na gostovanju v Martinengu pri Bergamu ostal praznih rok. Proti domači ekipi Romano Lombardo je klonil z izidom 77:72. Jadranovim košarkarjem je bila spet usodna zadnja četrtina, ki so jo domačini dobili z delnim izidom 22:12.

Pred tem je bila tekma v ravnovesju. Gostje so sicer tekmo začeli nekoliko bolje, saj so si po prvi četrtini priigrali 7 točk naskoka. Romano Lombardo pa je v nadaljevanju ujel priključek in na glavni odmor odšel le z dvema točkama zaostanka (42:44). Izenačena je bila tudi tretja četrtina, v zadnji pa se je v Jadranovih vrstah ugasnila luč. Varovanci trenerja Matije Jogana celih šest minut niso zadeli, tako da so domačini z delnim izidom povedli. Štiri minute pred koncem tekme je bil izid 70:60, v nadaljevanju pa Jadranu ni več uspelo ogroziti nasprotnikov, ki so z zmago prekinili serijo treh zaporednih porazov.

V Jadranovih vrstah je tokrat solidno zaigral center Marko Milisavljevic, ki je tekmo končal z dvojnim dvojčkom, saj je 16 točkam dodl še 11 skokov, v statistike pa je vpisal tudi tri tri pridobljene žoge in blokado. V naslednjem krogu bo Jadran gostil Montebelluno, tekma bo v soboto, 13. decembra, ob 20. uri v Tržiču.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Basket 4 Trieste – Sokol Franco 40:90 (13:22, 18:49, 27:66)

Sokol: Gherlani 6, Sas. Zidaric 10, E. Malalan 10, Bratus 17, Doljak 8, Renzi 0, Ferfolja 10, Raseni 14, Gutty 6, Gerin 9. Trener: A. Albanese.

Breg SV Impianti – Interclub Muggia 48:68 (8:18, 19:34, 31:48)

Breg: D. Smotlak 11, Celin 13, Basso 0, Coretti 2, Canciani 2, Gabrić 2, D. Terčon 15, Stopar 0, M. Zeriul 3, Gregori nv. Trener: Oberdan.

V 7. krogu tržaške skupine deželne divizije 2 je Sokol Franco v gosteh z izidom 40:90 nadigral zadnjeuvrščeni Basket 4 Trieste. Najboljši strelec je bil s 17 točkami Teo Bratus, svoj krstni nastop v članski konkurenci pa je opravil Max Renzi (letnik 2008). Breg SV Impianti pa je na domačem igrišču v Dolini utrpel pekoč poraz proti miljskemu Interclubu. Končni izid je bil 48:68 v korist gostov, ki so stalno vodili in ob tem tudi izkoristili številne odsotnosti v Bregovi postavi.