Miroslav Košuta prejel Rilkejevo nagrado za življenjsko delo

Okrog petsto pesnic in pesnikov z različnih koncev sveta se je potegovalo za mednarodne nagrade, ki so jih petič razpisali v spomin na pesnika Rainerja Mario Rilkeja. V četrtek je minilo natanko 150 let od njegovega rojstva, tako da je bil včerajšnji dogodek na Devinskem gradu – ravno tam, kjer je praški pesnik januarja leta 1912 začel ustvarjati Devinske elegije – še bolj slavnosten. Prireditev, na kateri so podelili tudi dve nagradi za življenjsko delo, eno od teh slovenskemu pesniku Miroslavu Košuti, je organiziralo društvo Gruppo Ermada Flavio Vidonis z društvom Poiein in ob podpori deželnega sveta FJK.

Nagrado za življenjsko delo sta prejela Miroslav Košuta in milanski pesnik Maurizio Cucchi. »Košuta v svojih delih in življenju prepleta tradicijo z inovacijo, sredozemsko in celinsko, igrivost in melanholijo, življenje in smrt,« je med drugim povedala senatorja in literarna kritičarka Tatjana Rojc, ki je bila članica žirije Rilkejeve nagrade.

Pesnice in pesniki, ki so se prijavili na letošnji natečaj, so tako iz Italije kot iz tujine. V kategoriji objavljenih zbirk je nagrado prejel apulijski avtor Claudio Damiani za delo Rinascita (Fazi Editore), v konkurenci neobjavljene poezije in neobjavljenih zbirk pa sta slavili Rita Gusso iz Veneta in Sicilijanka Patrizia Sardisco, katere delo bo izdala založba Van. Predsednik žirije Christian Sinicco je na srečanju spomnil, da nagrada izvira iz »večjezične stvarnosti našega ozemlja«.