Škedenj pod zvezdami privabil veliko ljudi

Zaprte ulice in odprte trgovine, predvsem pa številni dogodki so v soboto privabili domačine in obiskovalce na poletno prireditev Škedenj pod zvezdami. Na svoj račun so prišli mlajši in starejši, ki so na različnih lokacijah lahko obiskali različna srečanja, dejavnosti in razstave. Obiskovalci so si lahko do poznega ogledali tudi Škedenjski etnografski muzej in prostore društva Ivana Grbca, kjer je bil na dvorišču sejem obrtniških izdelkov krožka Falisca, v dvorani pa razstava Fotokrožka Trst 80.