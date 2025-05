Slavnostno odprtje kotalkarskega tekmovanja AIS

V kotalkarski dvorani na openskem Pikelcu je v nedeljo potekalo slavnostno odprtje druge etape svetovne serije v umetnostnem kotalkanju AIS (Artistic International Series). Vrhunsko mednarodno tekmovanje v organizaciji domačega AŠD Polet se bo končalo v nedeljo, 18. maja. Na nedeljski prireditvi so poleg domačih kotalkarjev med drugimi nastopili še svetovni prvak iz leta 2024 Alessandro Liberatore, skupina Cheerdance Millenium, svetovno znana show skupina Division, skupina iz Fiumicella in Poletova in-line kotalkarica Metka Kuk. Več informacij o tekmovanju je na voljo na spletni strani aistrieste.it, na kateri je možna tudi rezervacija vstopnic. Na omenjeni spletni strani so objavljeni tudi podrobni urniki tekmovanja in rezultati, medtem ko celotno dogajanje v živo predvaja spletni kanal World Skate TV.