Slovenska bakla prispela na Opčine

Slovenska bakla, ki pred začetkom olimpijskih iger v Parizu širi vrednote olimpizma in jekleno voljo, je v sredo, 5. junija, prispela na Opčine. Bronaste reprezentantke Cheerdance Millenium so jo simbolično prevzele na mejnem prehodu Fernetiči, uradni program pri nas se je nato nadaljeval v Športnem centru na Pikelcu. Tam so športniki v režiji ZSŠDI pripravili mladostniški poklon bakli, ki je simbolično romala do vseh nastopajočih. Na enournem dogodku so sodelovali člani vzhodnokraških klubov, in sicer Športne šole Polet/Kontovel (Jadran), AŠD Polet, AŠZ Sloga, AŠD Zarja, SK Brdina in AŠZ Gaja, prizorišče pa je zapustila s simbolnim tekom gojencev Sklada Mitja Čuk.