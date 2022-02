Učenci Dijaškega doma Gorica so v sredo v sodelovanju s šolo solo petja Damjane Golavšek izpeljali prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom Slovenska popevka. Na prireditvi so nastopili učenci Dijaškega doma, in sicer dve vokalni skupini pod mentorstvom Damjane Golavšek, tri plesne skupine pod vodstvom Danjele Simčič in Lili Grudina, gledališka skupina pod mentorstvom Andreje Benedetič ter solisti šole solo petja Damjane Golavšek. Med temi sta bili že dolgoletni učenki solo petja, Anastasia Di Pasquale in Lina Bensa.Poleg njiju so zapele še Ivana Osojnik Kerševan, Alyssa Mega in Gioia Rozic. Na odru se bodo zvrstili nastopajoči od 6. do 19. leta starosti. Kot gostje so nastopili plesalci plesnega kluba #Lospravilos.