Slovenski Božič v Centru Bratuž

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici so v nedeljo in zatem še v ponedeljek uprizorili kantato Slovenski Božič Matije Tomca. Orkestriral jo je Patrick Quaggiato, združene zasedbe in orkester Arsatelier je vodil Hilarij Lavrenčič, režiser pa je Franko Žerjal.

Pri kantati so sodelovali mešani pevski zbor Hrast, mladinski mešani pevski zbor Emil Komel, dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, fantovska pevska skupina Devin-Nabrežina ter otroška zbora Emil Komel in Veseljaki, kar pomeni, da so pri oblikovanju umetniških vsebin bistveno pripomogli še njihovi zborovodje David Bandelj, Mirko Ferlan, Mateja Černic in Lucija Lavrenčič. Solisti so bili Nada Tavčar, Nikolaj Pintar, Martina Kocina, Manuel Pintar, Andrej Rustja in Dario Bertinazzi. V zakulisju so sodelovali še Beatrice Zonta (korepetitorka), Sanja Vogrič (asistentka za režijo), Carlotta Nanut (kostumi) in Ivan Persoglia (scene oz. videoprojekcije).