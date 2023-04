Sobotna čistilna akcija skupine SOS Carso in Rdečega križa

Da so gozdovi na tržaškem Krasu že desetletja posejani z odpadki, je znano, pogled na kupe zarjavele kovine in drugih predmetov, ki so jih prostovoljci v soboto zjutraj zbrali okoli Proseške Postaje, pa je osupljiv. Mnogo je bilo med drugim tudi delov avtomobilov, ki jih je s časom prekrila zemlja in tudi drevesne korenine. Skupina SOS Carso in Rdeči križ sta organizirala čistilno akcijo, med katero so z manjšimi tovornjaki večkrat prepeljali odpadke v občinski zbirni center na Opčinah, s katerim je sodelovanje odlično.