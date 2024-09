Med Solkanom in Pevmo je bila v nedeljo na sporedu 39. Soška regata. Temperatura zraka in vode je bila visoka, tako da so mnogi priljubljeno prireditev izkoristili tudi za osvežitev v reki Soči. Čezmejne prireditve v organizaciji kajakaških klubov Šilec in Soške elektrarne se je udeležilo 260 ljubiteljev vodnih športov.