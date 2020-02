Sprehod otrok in varušk

Škedenjske ulice so v četrtek, 20. feburarja, v dopoldanskih urah napolnili otroci – kakih 500 jih je iz domačih vrtcev in osnovnih šol ter sosednjih tržaških šol v sprevodu v sončnem dnevu veselo vriskalo in metalo konfete. Popoldne pa so na svoj račun prišli nekoliko starejši pustarji. Ob 15.30 je namreč vas preplavil t.i. mimohod služkinj (corso delle serve), to je sprevod posvečen nekdanjim varuškam premožnejših družin; ženske in moški z vozički so ob spremstvu godbe Refolo poskrbeli za dodatno dozo radoživosti.