Kras dobro, Zarja zadihala, neroden poraz Sesljana

NOGOMET
ELITNA LIGA
Pro Gorizia – Kras Repen 1:3 (0:2)
Strelci: 21. Pitacco, 37. Barišič, 64. Male, 81. Capria (PG)
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Sevegliano Fauglis 1:2 (0:1)
Strelci: 26. Pavan (SF), 60. Dario SF), 65. Carnese
Sesljanki »delfini« so si tokrat privoščili neroden spodrsljaj, saj so na domačem igrišču izgubili proti neposrednemu nasprotniku v boju za obstanek.
2. AMATERSKA LIGA
Mariano – Zarja 0:5 (0:2)
Strelci: Abatangelo 11-m, Corrente 2, Aleš Križmančič 2
Zarja je v Marianu dosegla pomembne tri točke v boju za obstanek.
3. AMATERSKA LIGA
Primorje 1924 – ISM Gradisca 0:4
Villesse – Mladost 8:1
Bisiaca Romana B – Primorec 2:0
Vesna – Domio B 3:2