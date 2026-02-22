VREME
Nedelja, 22 februar 2026
Športna nedelja

Kras dobro, Zarja zadihala, neroden poraz Sesljana

V deželnih amaterskih prvenstvih

Jan Grgič |
FJK |
22. feb. 2026 | 16:31
    Primorje 1924 je na domačem igrišču izgubilo proti prvouvrščeni ekipi ISM Gradisca (ARHIV)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia – Kras Repen 1:3 (0:2)

Strelci: 21. Pitacco, 37. Barišič, 64. Male, 81. Capria (PG)

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Sevegliano Fauglis 1:2 (0:1)

Strelci: 26. Pavan (SF), 60. Dario SF), 65. Carnese

Sesljanki »delfini« so si tokrat privoščili neroden spodrsljaj, saj so na domačem igrišču izgubili proti neposrednemu nasprotniku v boju za obstanek.

2. AMATERSKA LIGA

Mariano – Zarja 0:5 (0:2)

Strelci: Abatangelo 11-m, Corrente 2, Aleš Križmančič 2

Zarja je v Marianu dosegla pomembne tri točke v boju za obstanek.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – ISM Gradisca 0:4

Villesse – Mladost 8:1

Bisiaca Romana B – Primorec 2:0

Vesna – Domio B 3:2

