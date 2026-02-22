Kras Bellariva v A2-ligi, Jadran in Soča SloVolley KO

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Oderzo – Jadran 72:58 (17:10, 40:26, 56:39)
Jadran: Rolli 3 (-, 0:2, 1:2), Batich 4 (1:1, 0:2, 1:4), Gulič 3 (-, -, 1:1), Demarchi 10 (2:4, 1:2, 2:5), Vecchiet 6 (-, 3:4, 0:1), Jakin 0 (-, -, 0:1), G. Gobbato 1 (1:2, -, -), Pregarc 1 (1:2, 0:1, 0:1), Diminić 13 (3:4, 2:11, 2:5), Sabadin 2 (-, 1:1, -), Persi 4 (-, 2:4, 0:1), E. Gobbato 11 (4:5, 2:5, 1:5). Trener: Jogan.
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Monselice 1:3 (32:30, 21:25, 17:25, 12:25)
Soča SloVolley I. Devetak 8, A. Cotič (L), Princi 1, N. Černic, Mikus 8, A. Čavdek (L), T. Cotič 11, Makuc, Antoni, Sicco 3, Tomić 6, G. Černic, Katalan, Giusto 15, S. Cotič. Trener: Battisti.
ŽENSKA C-LIGA
Roveredana – Zalet ZKB 2:3 (25:17, 20:25, 21:25, 25:22, 11:15)
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
Sarmeola – Kras Bellariva 2:5
Po zmagi v Sarmeoli si je Kras matematično izboril napredovanje v državno A2-ligo. V B2-ligo pa je iz moške C1-lige napredovala še ena ekipa zgoniškega Krasa.