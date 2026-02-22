VREME
DANES
Nedelja, 22 februar 2026
Iskanje
Športna nedelja

Kras Bellariva v A2-ligi, Jadran in Soča SloVolley KO

V namiznoteniški državni B1-ligi so igralci Krasa premagali Sarmeolo in si tako prvič v zgodovini zgoniškega društva izborili napredovanje v A2-ligo

Jan Grgič |
FJK |
22. feb. 2026 | 21:18
    Kras Bellariva v A2-ligi, Jadran in Soča SloVolley KO
    Eden od Krasovih adutov v moški B1-ligi Erik Paulina (ARHIV)
Dark Theme

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Oderzo – Jadran 72:58 (17:10, 40:26, 56:39)

Jadran: Rolli 3 (-, 0:2, 1:2), Batich 4 (1:1, 0:2, 1:4), Gulič 3 (-, -, 1:1), Demarchi 10 (2:4, 1:2, 2:5), Vecchiet 6 (-, 3:4, 0:1), Jakin 0 (-, -, 0:1), G. Gobbato 1 (1:2, -, -), Pregarc 1 (1:2, 0:1, 0:1), Diminić 13 (3:4, 2:11, 2:5), Sabadin 2 (-, 1:1, -), Persi 4 (-, 2:4, 0:1), E. Gobbato 11 (4:5, 2:5, 1:5). Trener: Jogan.

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Monselice 1:3 (32:30, 21:25, 17:25, 12:25)

Soča SloVolley I. Devetak 8, A. Cotič (L), Princi 1, N. Černic, Mikus 8, A. Čavdek (L), T. Cotič 11, Makuc, Antoni, Sicco 3, Tomić 6, G. Černic, Katalan, Giusto 15, S. Cotič. Trener: Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Roveredana – Zalet ZKB 2:3 (25:17, 20:25, 21:25, 25:22, 11:15)

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

Sarmeola – Kras Bellariva 2:5

Po zmagi v Sarmeoli si je Kras matematično izboril napredovanje v državno A2-ligo. V B2-ligo pa je iz moške C1-lige napredovala še ena ekipa zgoniškega Krasa.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: