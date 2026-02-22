VREME
Športna nedelja

Športna nedelja: Soča v Nabrežini, Jadran v Oderzu

Nogometaši Krasa bodo v elitni ligi danes igrali v Gorici, Sistiana Seslčjan v promocijski ligi v domačih Vižovljah

Spletno uredništvo |
FJK |
22. feb. 2026 | 10:27
    Odbojkarji SloVolleyja so prvenstveni krog v moški C-ligi igrali že v četrtek v Repnu (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Gorici, igrišče Bearzot, Ul. Capodistria: Pro Gorizia –Kras Repen

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Sevegliano Fauglis

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Marianu: Mariano – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – ISM Gradisca

14.30 v Vilešu: Villesse – Mladost

14.30 v Škocjanu ob Soči: Bisiaca Romana B – Primorec

14.30 v Križu: Vesna – Domio B

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Oderzu: Oderzo – Jadran

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Monselice

ŽENSKA C-LIGA

18.00 v Roveredu in Piano: Roveredana – Zalet ZKB

