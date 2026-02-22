Športna nedelja: Soča v Nabrežini, Jadran v Oderzu

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Gorici, igrišče Bearzot, Ul. Capodistria: Pro Gorizia –Kras Repen
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Sevegliano Fauglis
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Marianu: Mariano – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – ISM Gradisca
14.30 v Vilešu: Villesse – Mladost
14.30 v Škocjanu ob Soči: Bisiaca Romana B – Primorec
14.30 v Križu: Vesna – Domio B
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Oderzu: Oderzo – Jadran
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Monselice
ŽENSKA C-LIGA
18.00 v Roveredu in Piano: Roveredana – Zalet ZKB