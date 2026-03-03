Na Trnovski planoti slovesno odprli prenovljen spominski park

Mestna občina Nova Gorica in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije sta danes na Trnovem uradno odprla obnovljeni spominski park NOB na Kobilniku. Spomenik, ki je delo arhitekta Edvarda Ravnikarja in je posvečen padlim borcem IX. korpusa ter žrtvam fašističnega nasilja, je bil obnovljen v okviru investicije, vredne skoraj 230 tisoč evrov.

Spominski kompleks na Kobilniku, odkrit leta 1958, obeležuje spomin na 2345 padlih borcev in žrtev iz novogoriške občine, katerih imena so vklesana na 83 granitnih ploščah. S konservatorsko-restavratorskimi posegi, ki jih je izvedlo podjetje Gnom, so strokovno sanirali osrednji 9,6 metra visok obelisk, grobnico z več kot 100 stopnicami in spominski amfiteater, urejen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Večino sredstev za investicijo (229.500,00 €) je zagotovilo Ministrstvo za obrambo, medtem ko je mestna občina financirala projektno dokumentacijo in nadzor.

Slavnostni govornik, minister za obrambo Borut Sajovic, je v svojem nagovoru izpostavil pomen medsebojnega spoštovanja in enotnosti kot ključnih elementov varnosti države. Ob tem je poudaril nujnost ohranjanja spomina na dogodke druge svetovne vojne ter jasno razmejitev med osvobodilnim gibanjem in kolaboracijo.

Novogoriški župan Samo Turel je poudaril, da prenovljeni park ne služi le kot prostor skupnostnih vrednot, temveč tudi kot opomnik na pomen miru v današnjih nemirnih svetovnih razmerah. Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman pa je dodal, da je spomenik ključen za ohranjanje zgodovinske zavesti, saj predstavlja »nemo pričo« grozodejstev tistega časa.