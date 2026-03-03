Mladoletnikoma zasegli nož in kladivo

Ko sta opazila vozilo karabinjerjev na Trgu Garibaldi, sta se začela sumljivo vesti in odmikati. Mladoletnika sta se namreč tam potikala s kladivom in nožem, ki sta ju odvrgla, ko so ju opazili karabinjerji. Karabinjerji s poveljstva v Naselju svetega Sergija so ju ovadili tožilstvu za mladoletnike, orožje zasegli ter nepridiprava predali staršem. Osumljen a sta kaznivega dejanja posedovanja nevarnih predmetov, za kar je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do dveh let.

Karabinjerji poostreno nadzorujejo območje Trga Garibaldi in okolice, kjer se redno zbira mladina. Med eno od kontrol so naleteli na fanta, ki sta imela pri sebi kladivo in nož, torej nevarna predmeta, ki ju je mogoče prenašati le z utemeljenim razlogom. Karabinjerji so v sporočilu za medije javnost še pozvali, naj o kakršnemkoli sumljivem obnašanju nepridipravov, ki bi utegnili biti oboroženi, pokličejo na interventno številko 112.