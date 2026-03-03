Goriški poklon madžarskemu mojstru

V četrtek se bodo v Gorici poklonili Béli Tarru, enemu najbolj samosvojih in vplivnih avtorjev sodobnega sveta filma, ki je umrl 6. januarja letos. Kinoatelje je madžarskemu režiserju, scenaristu in producentu že lani želel podeliti nagrado Darka Bratine, vendar mu bolezen žal ni dopuščala, da bi se jim pridružil. Četrtkov dogodek sodi v okvir programa GO! Studio, posvečen je Tarrovi edinstveni filmski viziji, hkrati pa jo umešča v širši kontekst projekta, ki mladim filmskim ustvarjalcem in kulturnim delavcem omogoča učenje skozi prakso - od nastajanja filma do njegove festivalske poti, kritiškega premisleka in mentorskega dela.

Dan se bo pričel ob 17. uri v prostorih BorGO Cinema v Gorici s posebno gostjo Sunčico Fradelić, soustanoviteljico filmske šole Iniciative film.factory režiserja Béle Tarra v Sarajevu. Predstavila bo osnovna načela, na katerih temelji, sledila bo razprava z udeleženci dogodka. Ob 20. uri pa bodo v kinu Kinemax v sodelovanju z goriško Hišo filma predvajali prispevek in izjave Lava Diaza, Amosa Gitaja, Amirja Naderija, Alessandra Comodina in drugih. Dogodek bosta uvedla Donatello Fumarola in Mateja Zorn s čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki bosta osvetlila pomen Tarrovega opusa in njegov vpliv na sodobno kinematografijo.

Torinski konj

Spominski večer poteka v sodelovanju s Slovensko kinoteko. Sledi projekcija filma Torinski konj (A Tori nói ló, Madžarska, 2011, 156’, črno-beli), ki sta ga režirala Béla Tarr in Ágnes Hranitzky. Ta poklon tudi utrjuje poslanstvo GO! STUDIA: ustvarjati konkretne priložnosti za mlade ustvarjalce v čezmejnem prostoru Nova Gorica-Gorica ter jim omogočiti razvoj v strukturiranem, a odprtem in praktično naravnanem izobraževalnem ustvarjalnem okolju.