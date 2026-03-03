VREME
Na Malem Krasu čezmejno reševanje jadralnega padalca

Poškodovanca, ki si je zlomil nogo, so s slovenskim vojaškim helikopterjem odpeljali v izolsko bolnišnico

Spletno uredništvo |
Boljunec |
3. mar. 2026 | 17:15
    Pri reševanju so sodelovali slovenski in italijanski reševalci( CNSAS FJK )
    Poškodovanca je prišel ponj slovenski vojaški helikopter( CNSAS FJK )
Danes popoldne, med 14.15 in 15.50, so tržaški gorski reševalci posredovali na Malem Krasu v dolinski občini, kjer se je ponesrečil jadralni padalec. Gre za Tržačana, rojenega leta 1980, ki je strmoglavil malo po vzletu v bližini meje s Slovenijo. Na pomoč je poklical italijanski državljan, ki se je takrat nahajal na kraju dogodka.

Na pomoč je odhitelo šest reševalcev tržaške postaje gorske reševalne službe, med katerimi je bil tudi zdravstveni tehnik. Pri oskrbi in reševanju poškodovanca, ki si je pri padcu po vsej verjetnosti zlomil nogo, so italijanski reševalci tesno sodelovali s slovenskimi kolegi.

Na kraju nesreče so bili prisotni tudi reševalno vozilo in zdravnik nujne medicinske pomoči iz Slovenije, slovenski gasilci ter policija. Poškodovanega padalca so stabilizirali, ga namestili v nosila in z slovenskim vojaškim helikopterjem prepeljali v izolsko bolnišnico. Reševalna akcija je bila zgleden primer čezmejnega sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi reševalnimi službami.

