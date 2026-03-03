Pogačar tudi letos med nominiranci za nagrado laureus

Akademija za mednarodne športne nagrade Laureus je na svoji spletni strani objavila nominirance, med katerimi sta v moški konkurenci tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar in južnotirolski teniški as Jannik Sinner. Slovesna podelitev bo 20. aprila v Madridu. Poleg Pogačarja in Sinnerja se za najboljšega športnika potegujejo še španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski nogometaš Ousmane Dembele, ki je že dobil tudi zlato žogo, švedski atlet Mondo Duplantis, ki je za svoje podvige v skoku s palico dobil nagrado lani, in španski motociklist Marc Marquez.

Pogačar je bil že lani med nominiranci za prestižno nagrado, ki jo podeljujejo od leta 2000. V minuli sezoni je najboljši kolesar na svetu osvojil tako svetovni kot evropski naslov, četrtič v karieri je slavil na dirki po Franciji, najboljši pa je bil kar na treh spomenikih (Po Flandriji, Liege–Bastogne–Liege in Po Lombardiji). Pred Pogačarjem, ki bo v soboto na dirki Strade Bianche opravil krstni nastop v letošnji sezoni, je bila od slovenskih športnikov in športnic nominirana le še alpska smuučarka Tina Maze v letih 2014 in 2015.

Za naziv najboljše športnice so v igri Aitana Bonmati, nogometna reprezentantka Španije, ki je kot prva dobila tri zlate žoge ter je Laureus osvojila leta 2024, atletinja iz ZDA Melissa Jefferson-Wooden, šele druga trikratna svetovna prvakinja na enem prvenstvu na 100, 200 in 4x100 m, ter njena reprezentančna atletska kolegica Sydney McLaughlin-Levrone. Naslov lahko osvojijo še kenijska atletinja Faith Kipyegon, plavalka iz ZDA Katie Ledecky in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka.

Za ekipo leta bi bili lahko razglašeni košarkarji moštva lige NBA Oklahoma City Thunder, francoski nogometni klub Paris Saint-Germain, ki je leta 2025 osvojil ligo prvakov, ženska ekipa kriketa iz Indije, angleška ženska nogometna reprezentanca, ekipa McLarna iz formule ena, ter evropska ekipa v golfu, zmagovalka Ryderjevega pokala. Podelili bodo nazive še v številnih drugih kategorijah, kot je vrnitev leta, največji preboj leta ter nagrado za najboljšega športnika invalida leta.