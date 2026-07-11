Ribiška dediščina in ribje jedi

Na četrtkovem odprtju Ribiških dnevov so organizatorji izpostavili, da ne gre le za praznovanje, temveč tudi za poklon ribičem, ki so zaznamovali zgodovino Križa. Ribiški dnevi se bodo nadaljevali do ponedeljka.

Petdnevni praznik ribiške dediščine bo ob slastnih ribjih jedeh ponujal tudi raznolik kulturni in družabni program. Možen bo obisk Ribiškega muzeja, ki drevi ob 18. uri prireja otroški ex tempore v spomin na Alberta Sirka. Tema bo sončni zaton na morju, vodila ga bo Ailin Visentin.

Glasbeni program pa po četrtkovem koncertu Klape Semikanta predvideva današnji koncert Klape Kampanel, ki prihaja iz Primoštena na dalmatinski obali, v ponedeljek pa nastop Mednarodne kriške operne akademije, ki jo vodi Alessandro Svab. Jutri bo čas za igro: ob 18. uri prirejajo turnir v briškoli in mori kantadi, zvečer ob 21. uri pa bosta na prazniku nastopila priljubljena tržaška komika Flavio in Maxino s predstavo Domače Crampi Elisi.