Carapazu 18. etapa, Pogačar še naprej v rumenem

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Voirona do vrha Orcieres-Merletta je po 185,2 km slavil po uspešnem begu. Slovenski as Tadej Pogačar je pred dvojnim testom na Alpe d'Huezu še naprej prepričljivo vodilni, potem ko danes akcije med najboljšimi ni bilo.

Sedemindvajsetletni Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ima še naprej 4:32 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tretji je Pogačarjev moštveni kolega iz Mehike Isaac del Toro z zaostankom 6:51 minute. Današnja etapa je za Pogačarja resda minila mirno, v taboru emiratov pa je stanje vse prej kot rožnato. Zaradi slabega počutja je namreč odstopil Američan Brandon McNulty, že nekaj dni je bolan Britanec Adam Yates, tudi Belgijca Tim Wellens in Florian Vermeersch pa danes nista delovala najbolj sveže in hitro zaostala.

To za naslednje dni v okolici Alpe d'Hueza, kjer bosta petkova in sobotna etapa, pomeni precejšnjo težavo, v kolikor bo treba nadzorovati nevarne pobege ali pripraviti teren za etapno zmago slovenskega asa.V boju za današnjo etapno zmago je bilo po polovici trase jasno, da bodo zanjo obračunali ubežniki. Teh je bilo sprva v več različnih skupinah na čelu kar 42, med njimi tudi Jan Tratnik. Slovenec se je kasneje, ko ni prišel v eno od prvih dveh skupin, vrnil v glavnino in pomagal kapetanu Evenepoelu. Del pobega je bil tudi Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je moral na čelo, saj so danes točke za vmesni cilj delili pozno v etapi. Po slavju tam ima zdaj v seštevku za zeleno majico 32 točk naskoka pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom (Alpecin-Premier Tech).

Emirati se v ozadju niso trudili v lovu na ubežniki, temveč so skušali kar najbolj omejiti škodo. Na čelo so kasneje prišle ekipe, ki so branile osmo in deveto mesto v skupnem seštevku zaradi Carapazove prednosti. Ta je skupno napredoval na deseto mesto. Ekvadorec je na zadnjem klancu večkrat napadel ter počasi strl tekmece v ubežni skupini. Odpeljal se je okoli tri kilometre pred ciljem in slavil s prednostjo 45 sekund pred Švicarjem Maurom Schmidom (Jayco AlUla) in Američanom Matteom Jorgensonom (Visma-Lease a Bike).Za izkušenega Ekvadorca je bila to druga etapna zmaga na Touru, prvo je slavil pred dvema letoma v podobni etapi. Skupno je bila to 25. zmaga 33-letnika v karieri. Pogačar je na klancu, na katerem je zabeležil prvo uvrstitev med najboljšimi tremi na posamični etapi, v skupini favoritov na koncu zasedel 13. mesto s 4:35 minute zaostanka.V petek bo na sporedu etapa od Gapa do Alpe d'Hueza (127,9 km).