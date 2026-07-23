S šestih postaj lažje na avtobus

Svet tržaške mobilnosti postaja z majhnimi koraki prijaznejši do uporabnikov. Občina Trst je naročila dela za preureditev šestih avtobusnih postajališč. V nekaterih primerih gre za ureditev postajališč z veliko prometa, upoštevali pa so tudi potrebe prebivalstva. Dela so se v preteklih dneh začela na Miramarskem drevoredu, ob križišču z Ulico Ariosto. Vsa postajališča bodo načeloma deležna enakih posegov. Delavci tržaškega podjetja ILSA bodo zvišali pločnik, kar bo olajšalo vkrcanje oziroma izkrcanje iz avtobusov. Pod avtobusa naj bi bil na skoraj isti višini kot pločnik.

Dela naj bi skupno trajala približno tri mesece je napovedal pristojni odbornik Michele Babuder. Po pilotnem postajališču bo na sporedu ureditev novega postajališča pri krožišču ob vhodu v Staro pristanišče. Tam vse od odprtja stare luke javnosti ustavljajo le avtobusi v smeri Trsta, po zaključku del bo vstop oziroma izstop možen tudi iz avtobusov v smeri Barkovelj. Naslednje na spisku je postajališče na Judovcu v Ulici Alpi Giulie, ob enem od največjih stanovanjskih blokov zavoda za neprofitna stanovanja Ater. Babuder je pojasnil, da so se tamkajšnji stanovalci večkrat obrnili na občino s prošnjami po preureditvi postajališča. Ko se je pojavila ta možnost, so jim z veseljem ugodili. Dela je namreč financirala Dežela FJK, naložba znaša nekaj več kot 70.000 evrov.

Zadnja tri postajališča, ki se bodo delavci lotili predvidoma septembra in oktobra, se nahajajo vzdolž »kopališkega« odseka Miramarskega drevoreda. S temi, je poudaril Babuder, bi se najraje soočali po vrhuncu kopališke sezone. Prenovljena postajališča pri kopališčih železničarjev oziroma krožka CRAL, pri Topolinih ter pri lokalu California Inn bodo torej dočakali jesenski kopalci, ostali pa prihodnje leto.