Svečanost pri spomeniku bazoviškim junakom

Na gmajni v Bazovici je v nedeljo, 8. septembra potekala svečanost v spomin na štiri mlade antifašiste - Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša, Alojza Valenčiča - ki so jih septembra 1930 ustrelile fašistične oblasti. Zaradi slabih vremenskih napovedi je bil spored spominske svečanosti okrnjen, kljub temu pa se je ob spomeniku zbrala mala množica in prisluhnila zgodovinarju Marcellu Floresu ter kulturnici in članici Odbora za proslavo Kostanci Mikulus. Prisotne je nagovoril tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik in med drugim izrazil upanje, da se bo italijanska država — po zgledu nemške — opravičila za fašistične zločine. Zapel je tudi priložnostni pevski zbor, v katerem so bili člani raznih sestavov s Tržaškega in z Goriškega.