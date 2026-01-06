Tek z burjo letos s »pravo« burjo

»Prava« burja je bila nepogrešljiva sestavina letošnje že 11. izvedbe Teka z burjo, ki ga že deset let organizira tržaško društvo ASD SentieroUno. Priljubljenega tekmovanja v gorskem teku, ki ponuja trase različnih dolžin in težavnosti, se je udeležilo več kot 3000 tekačev iz približno 40 držav. Epicenter celotnega dogajanja je bilo burjino naselje (Bora Village) v naselju Portopiccolo, kjer so se vsi teki tudi začeli in končali. Na najdaljši, kar 105-kilometrski preizkušnji je zmago v ženski konkurenci z izjemnim časom potrdila članica kluba Trieste Atletica Nicol Guidolin (11.59:57), med moškimi pa je zmago slavil Francoz italijanskih korenin Nicolas Lemoine (11.38:58).