V Italiji se veča odstotek tujih podjetij in podjetnikov

Tuji državljani postajajo vse večji protagonisti italijanskega gospodarstva. Lani je bilo 796.000 podjetnikov oz. 10,8 odstotka vseh podjetnikov (v smislu fizičnih oseb) v Italiji rojenih v tujini, še večji oziroma 11,9-odstoten pa je bil delež tujih podjetij (v smislu pravnih oseb). Teh je bilo 599.537, odstotek pa se veča iz leta v leto. Pravzaprav, poskočil je v zadnjem desetletju, saj so tuji podjetniki in podjetja v Italiji narasli za približno petino v primerjavi z letom 2015, italijanskih podjetnikov pa je približno za pet odstotkov manj, izhaja iz študije, ki jo je opravila Fundacija Leone Moressa. Še višje povprečje od državnega beleži Furlanija - Julijska krajina, v kateri sta Trst in Gorica v samem državnem vrhu po deležu podjetij, ki so v rokah v tujini rojenih državljanov.

Če se osredotočimo na našo deželo, je delež tujih podjetnikov višji od italijanskega povprečja. Teh je bilo lani 18.644 oz. 13,7 % vseh, na splošno pa jih je bilo za 21 % več kot leta 2015, medtem ko je bilo italijanskih za 9,4 % manj. Večji delež tujih podjetnikov beležita le Ligurija (15,5 %) in Toskana (14,7 %), v skorja vseh deželah pa je v zadnjem desetletju odstotek tujcev narasel. Izjema so Marke, kjer so v zadnjih desetih letih zabeležili 5,5-odstoten upad tujih podjetnikov, ob tem pa tudi 14,5 % manj domačih, kar ni ravno spodbuden znak.

A povrnimo se k FJK. Pokrajina Trst je na zelo visokem drugem mestu v Italiji po deležu tujih podjetnikov. Teh je 4366 oz. 19,3 % vseh, pred Trstom je le pokrajina Prato z 28,1-odstotnim deležem, znana pa je predvsem zaradi kitajski tekstilnih podjetij. Na visokem petem mestu je tudi goriška pokrajina, kjer je tujih 2090 oz. 16,5 % vseh podjetnikov. V Trstu pa število narašča bistveno hitreje. V desetih letih je delež tujih podjetnikov narasel za 35 %, delež italijanskih pa se je zmanjšal za 11,9 %. V Gorici je bil porast tujcev 23,3-odsoten, upad Italijanov pa 13,8-odstoten. Če pogledamo na število tujih podjetij, teh je v FJK 13.051 oz. 15,1 % vseh, v zadnjem desetletju pa je delež narasel za dobro četrtino (+25,9 %), medtem ko je delež domačih upadel za desetino.