Tek med vinogradi, ki je stekel v okviru jesenskega praznika Na Krasu je krasno - 24. Kraškega oktoberfešta, je privabil množico rekreativnih tekačev. Proga je medrila 5 km s 150 metri višinske razlike.

V nedeljo ob 8.30 bo pohod Na Krasu je krasno (predviden je tudi otroški pohod v priredbi mladinskega odseka Slovenskega planinskega društva Trst), popoldne ob 16. uri pa bo na sporedu še Kraški muzikfešt oz. nastop godcev, glasbenikov in pevcev, ki so se prijavili do petka zvečer.