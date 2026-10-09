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Barcolana

Trst prevzela jadralska mrzlica

Mesto se pripravlja na nedeljsko regato Barcolano

FotoDamj@n -
FotoDamj@n/Luca Tedeschi |
Trst |
9. okt. 2026 | 18:30
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
    Trst prevzela jadralska mrzlica
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V Trstu vlada jadralska mrzlica. Na nabrežju v naselju Barcolana pa tudi po drugih lokacijah je vse pripravljeno na nedeljski jadralski spektakel. V dneh pred osrednjim dogodkom se je zvrstilo ogromno športnih in kulturnih dogodkov, Barcolana je namreč že več let vse prej kot zgolj regata. Postala je simbol Trsta, ki v mesto privablja množice ljudi. Letos pričakujejo pol milijona obiskovalcev. Na Barcolani so prisotne tudi slovenske organizacije, med njimi so stojnice Slovenskega deželnega gospodarskega druženja in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, občin Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor in Dolina ter Kraškega vodovoda.

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