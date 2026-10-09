Trst prevzela jadralska mrzlica

V Trstu vlada jadralska mrzlica. Na nabrežju v naselju Barcolana pa tudi po drugih lokacijah je vse pripravljeno na nedeljski jadralski spektakel. V dneh pred osrednjim dogodkom se je zvrstilo ogromno športnih in kulturnih dogodkov, Barcolana je namreč že več let vse prej kot zgolj regata. Postala je simbol Trsta, ki v mesto privablja množice ljudi. Letos pričakujejo pol milijona obiskovalcev. Na Barcolani so prisotne tudi slovenske organizacije, med njimi so stojnice Slovenskega deželnega gospodarskega druženja in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, občin Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor in Dolina ter Kraškega vodovoda.