Na 67. reviji Cecilijanka je marsikdo verjetno začudeno pogledal na uro, ko je na koncu nedeljskega sporeda ugotovil, da je neprekinjena pevska revija trajala dobri dve uri. Razlog je skrb, ki jo organizatorji in zbori vlagajo v to priljubljeno in zelo občuteno tradicijo. To se odraža tudi vizualno: ekrani danes najbolje usmerjajo naš pogled, zato je bil oder opremljen s projekcijami, da so gledalci lahko vzporedno opazovali izraze pevcev med izvajanjem, kar je ovrednotilo tudi nianse njihovih interpretacij.

Mladi prostovoljci so skrbeli za stojala in cvetje na odru v pravem tempu, vedno gladko in učinkovito. Topla luč na sceni je ustvarila zbrano vzdušje, medtem ko je eleganca napovedovalcev skupine O’Klapa in Dramske družine F. B. Sedej poudarila slovesno noto. Vezno besedilo ni bilo preprosto povezovanje točk, temveč sporočilno avtorsko dopolnilo podpredsednice ZSKP Ilarie Bergnach, razmišljanje najprej o času, ki ga nikoli nimamo, niti zase, za ustvarjanje, nato o našem času, ko se sprašujemo o pomenu izvirnosti, ne znamo več sanjati, ker zasledujemo samo hitre dosežke, se soočamo s stalnim spreminjanjem, ki postavlja pod vprašaj tudi vlogo in obliko tradicije, ko imamo preveč pričakovanj in ne živimo polno, ker skušamo živeti popolno. V tem času veliko govorimo o prihodnosti in hkrati pozabljamo, da so mladi del sedanjosti, kot sta poudarila povezovalca nedeljskega sporeda Stefania Beretta in Matej Pintar.

Glasba 21. stoletja je bila tema, katere so se držali vsi nastopajoči zbori. Ema Terpin in Marco Fior sta kot voditelja sobotne revije nagovorila gledalce z vprašanjem, ali znamo še poslušati sredi hrupa, ki nas obdaja. Zborovstvo nas mogoče uči, da moramo prisluhniti glasu človeka in prav gotovo vsi, ki so sedeli v dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž, so si želeli tovrstnega povezovanja ob glasbi, za katero je na predvečer praznika svete Cecilije poskrbelo sedem zborov.

Dirigent David Bandelj je stopil dvakrat na oder, najprej z moškim zborom Mirko Filej, ki ima za seboj 60-letno zgodovino (v program je spadala tudi krstna izvedba priredbe izpod peresa dirigenta), nato z mednarodnim programom mešanega mladinskega pevskega zbora Emil Komel. 60 let poje tudi mešani pevski zbor Peca, ki je pod vodstvom Petre Straunik prinesel glas Koroške. Miroslav Paškvan pa je s pevkami novogoriškega ženskega pevskega zbora Sanje plul med slovensko in afroameriško literaturo. Odprt krog pevskih prijateljev, ki se iz dežele in sosednjih krajev srečujejo na Cecilijanki, so sestavljali tudi člani zbora Ars Musica iz Zdravščin, ki so kot predstavniki zveze Usci nastopili dan kasneje pod vodstvom Lucia Rapacciolija.

Tudi skladbe iz nove zbirke

V soboto je občinstvo prisluhnilo tudi nekaterim skladbam iz nove zbirke, ki je nastala v sklopu natečaja ZSKP Izvori goriškosti (ljudske pesmi v jezikih, ki so doma na Goriškem) in v okviru projekta Singers’ Corners v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Stojan Kuret, Patrick Quaggiato in Tadeja Vulc, je predlagala skladbe za objavo. Eno od teh je izvedel mešani zbor Vrtojba (vodi Miha Bole). Prvo revijo je sklenil mešani pevski zbor F. B. Sedej iz Števerjana pod vodstvom Patricka Quaggiata, ki je prav tako izvedel eno od skladb ravnokar izdane pesmarice.

Besedila Kosovela in Košute so bila snov nastopa ženskega pevskega zbora Prosek Kontovel, ki je pod vodstvom Marka Štoke (tudi avtor ene od skladb) zastopal tržaško Zvezo cerkvenih pevskih zborov; slednjo je naslednji dan predstavljal tudi veteran, in sicer moški zbor Fantje izpod grmade, ki je z dirigentom Bogdanom Kraljem in s skladbo Matjaža Zobca prvič uporabil čembalo na odru goriške revije.

Nedeljsko revijo (točno na dan Svete Cecilije) je v nabito polni dvorani odprla čezmejna zasedba mešanega pevskega zbora Lojze Bratuž, ki je pod vodstvom Tilna Lancnerja uvedel ton prisrčne topline, ki je v celoti obarval popoldan. Druga značilna nota je bila raznolikost pristopov, na primer z bolj pop usmerjenim stilom vokalnoinstrumentalne skupine Ansambel Romjan, ki 25 let poje pod vodstvom Silvie Pierotti. Ljudsko in pesniško navdihnjena pa je zazvenela pesem moškega zbora Štmaver, ki deluje pod mentorstvom vokalistke Martine Feri.

Sklepne note so bile tiste vokalne skupine Emil Komel, nove in mlade zasedbe, ki bogati goriško piramido pod vodstvom Mateje Černic in Mirka Ferlana, čeprav je slednji tokrat izjemoma nadomeščal Aleša Lavrenčiča, dirigenta mešanega zbora Hrast, ki je svojemu programu dodal še pevski in besedni poklon gospodu Marijanu Markežiču, rednemu obiskovalcu Cecilijanke. Spomin nanj je zaznamoval celotno revijo: njemu je predsednik ZSKP Miloš Čotar posvetil sobotni govor, v katerem je spregovoril o osebi, ki je znala govoriti glasno, prodorno, z vsem srcem in je za seboj pustila sledi, ki jih čas ne bo izbrisal.