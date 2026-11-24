Slovenski šport v Italiji je izgubil pomembno osebnost. V 83. letu starosti je umrl Franko Drassich, dolgoletni športni pedagog in eden vidnejših delavcev slovenskega športa v Italiji. Pokojnik, ki je živel v Križu, je podlegel bolezni, s katero se je dalj časa boril.

Po diplomi na Visoki šoli za telesno kulturo v Rimu je Drassich več desetletij poučeval telesno vzgojo na slovenskih šolah na Tržaškem, obenem pa se posvečal treniranju odbojke v številnih slovenskih športnih društvih. Bil je med ustanovitelji Slovenskega pomorskega kluba Čupa v Sesljanu in pobudniki nagrade Šport in šola, ki jo podeljujejo od leta 1991. Več kot petdeset let je tudi treniral odbojkarske ekipe, to dejavnost je prekinil leta 2018.

Za svoje dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenskega športa v zamejstvu je leta 2002 prejel Bloudkovo plaketo, pozneje pa še več drugih priznanj. Posebej se je posvečal mladim, saj je verjel, da sta športna dejavnost in šolski uspeh tesno povezana.