Goriški policisti so aretirali 18-letnega goljufa, ki je prevaral in okradel 84-letno Goričanko. Državljan Jordanije je ženski izmaknil zlatnino in nakit v skupni vrednosti približno 10 tisoč evrov. Do goljufije je prišlo preteklega 16. novembra, mladenič se je ženski zlagal, da je pripadnik varnostnih sil, uporabil je ustaljeni trik, s katerim prevaranti večkrat ogoljufajo svoje žrtve.

Žensko je najprej poklical neznanec, dejal ji je, da se bo pri njej zglasil predstavnik varnostnih organov in preveril, ali je bila njena zlatnina ukradena. Pretresena in prestrašena ženska je na hišnem pragu malo za tem opazil 18-letnika in ga spustila v hišo. Goljufu je predala nakit in zlatnino, kriminalec pa se je potuhnil v neznano.

Ko je ugotovila, da so jo ogoljufali, je ženska nemudoma telefonirala pravim policistom. Kriminalisti so se takoj podali na lov za 18-letnikom, opazili so ga v bližini goriške železniške postaje. Goljufa so legitimirali in ugotovili, da je v torbici nosil ukradene dragocenosti. Odvedli so ga v goriški zapor, zlato pa vrnili zakoniti lastnici. Policisti občane opozarjajo, naj ne nasedajo goljufom, naj neznancem ne odpirajo vrat svojega doma, predvsem pa naj jim nikakor ne izročajo denarja ali nakita. Najbolje je, da v primeru klica goljufa, takoj pokličejo na številko za klic v sili 112.