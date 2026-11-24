Skupaj je treba razvijati destinacijo, usklajevati turistično ponudbo in krepiti sodelovanje med vsemi deležniki, saj prihodnost čezmejnega turizma ni v ustvarjanju novih znamenitosti, temveč v boljšem povezovanju obstoječega potenciala. Tako izhaja iz študije, ki so jo predstavili med včerajšnjim dogodkom z naslovom Turizem in trajnostna mobilnost na čezmejnem območju: od GO! 2025 do prihodnjih strategij in akcijskih načrtov, s katerim se je zaključil evropski projekt BorderLabs CE, katerega projektni partner je tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Študijo sta izdelala svetovalca Ivan Curzolo in Matjaž Marušič. V njej sta analizirala potencial trajnostnega turizma in kolesarskega turizma kot razvojnih orodij za čezmejno območje. Študija kaže, da obiskovalci Gorico, Novo Gorico in Šempeter-Vrtojbo že danes dojemajo kot enotno turistično destinacijo. Prav zato glavni izziv za prihodnost ni ustvarjanje novih znamenitosti, temveč sposobnost razvoja bolj usklajenega upravljanja območja ter krepitev sodelovanja med deležniki, ki se ukvarjajo s promocijo, sprejemanjem gostov in načrtovanjem storitev.

Ena osrednjih tem projekta je bila vloga kolesarskega turizma, ki je bil prepoznan kot eden ključnih dejavnikov trajnostnega razvoja območja. Študija poudarja, da rast tega sektorja zahteva celovit pristop, ki poleg infrastrukture vključuje tudi namenske storitve, vzdrževanje, označevanje poti, informacijske sisteme, specializirano ponudbo za kolesarje ter boljše povezave med kolesarskim in javnim prevozom.

Tokove meri šest števcev

Z namestitvijo enega stalnega in dveh mobilnih števcev koles na območju goriške občine je bilo prvič mogoče vzpostaviti skupno čezmejno podatkovno osnovo, ki vključuje tudi podatke treh števcev koles v Novi Gorici. Podatki potrjujejo obstoj čezmejnega urbanega območja z izrazito kolesarsko mobilnostjo. V Gorici največje število kolesarskih prehodov beleži Korzo Italija, medtem ko ima ulica Rafut najvišji delež kolesarjev med vsemi aktivnimi načini premikanja.

Podatki iz Nove Gorice, zbrani v Cankarjevi in Rejčevi ulici, kažejo na splošno stabilne kolesarske tokove ter dodatno potrjujejo pomen trajnostne mobilnosti kot strateškega dejavnika razvoja čezmejnega območja. Analize, pripravljene v okviru projekta BorderLabs, bodo služile kot podlaga za razumevanje navad, izzivov in potencialov poti, ki jih uporabljajo prebivalci in obiskovalci, ter za načrtovanje prihodnjih naložb.

Študija opozarja tudi na pomembne gospodarske učinke, ki jih lahko kolesarski turizem prinese območju. S tremi participativnimi srečanji je projekt BorderLabs CE omogočil prepoznavanje skupnih potreb in razvojnih usmeritev ter potrdil vlogo lokalnih skupnosti kot aktivnih soustvarjalcev prihodnjih čezmejnih turističnih strategij. Med obravnavanimi možnostmi je bila tudi uvedba novih modelov integrirane turistične ponudbe, med drugim čezmejna prilagoditev koncepta razpršenega hotela.

Rezultati projekta BorderLabs CE se že nadgrajujejo v projektu CycleProMotion, katerega partner je tudi EZTS. Cilj projekta je okrepiti vlogo trajnostnega turizma na italijansko-slovenskem čezmejnem območju z razvojem in promocijo skupnega turističnega produkta, povezanega z mehko mobilnostjo in kolesarskim turizmom.

Načrtujejo pametne postaje

Projekt predvideva vzpostavitev mreže pametnih postaj (»smart stations«) ob meji, povezanih z glavnimi kolesarskimi potmi in opremljenih s storitvami za kolesarje, turističnimi informacijami, polnilnimi mesti, internetno povezljivostjo in digitalnimi orodji za spoznavanje območja. V okviru projekta je EZTS odgovoren za postavitev pametne postaje na območju Občine Šempeter-Vrtojba ter usklajevanje dela med vsemi partnerji. CycleProMotion vključuje tudi pripravo skupnih orodij za kolesarsko turistično signalizacijo, usklajene promocijske aktivnosti ter proces vključevanja deležnikov za krepitev sodelovanja med ponudniki na obeh straneh meje. Doseženi rezultati, vzpostavljena partnerstva z deležniki ter ugotovitve študije tako predstavljajo trdno izhodišče za razvoj novih pobud EZTS na obravnavanih področjih. Pri tem bodo pomembno vlogo odigrali tudi prenovljeni stalni odbori, zlasti odbora za promet in trajnostno mobilnost ter za gospodarstvo in turizem, pa tudi platforma go2025.eu, ki bo delovala kot pomemben element dediščine GO! 2025.