Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič je z glasbenimi prijatelji v torek, 6. junija, poskrbel za veličasten, energičen in ritmičen rojstnodnevni koncert ob 50-letnici delovanja v tržaškem gledališču Rossetti. Pred nabito polno dvorano so nastopili še pevci in pevke tržaškega Coro sociale, zbora Donna Canta Donna ob spremljavi Romjanskih muzikantov, Ženski pevski zbor Kombinat in dulcis in fundo še priznana italijanska glasbena skupina Modena City Ramblers.