Iščejo rešitev za občane, ki bodo ostali brez zdravnika

V Doberdobu bodo z junijem ostali brez družinskega zdravnika, saj se bo sedanja zdravnica Katja Lavrenčič upokojila. Občani in občanke so upravičeno zaskrbljeni, saj je znano, da družinskih zdravnikov primanjkuje. Zdravstveno podjetje Asugi v drugih krajih po goriški pokrajini težave rešuje z odpiranjem ambulant za primarno zdravstveno oskrbo ASAP, na katere se obračajo občani, ki so ostali brez družinskega zdravnika. Župan Peter Ferfoglia pojasnjuje, da ravnokar preverja, ali bi bilo mogoče ambulanto ASAP odpreti tudi v Doberdobu.

Zadeva je sicer odmevala tudi prejšnjo sredo med zasedanjem občinskega sveta. Občinski svetnik Občinske enotnosti Fabio Vizintin je pripravil glasovalno pobudo, s katero bi od zdravstvenega podjetja ASUGI zahtevali, naj poskrbi za nadomestitev zdravnice, ki se bo upokojila, z novim družinskim zdravnikom in naj tako zagotovi neprekinjeno zdravstveno oskrbo v doberdobski občini. Svetniki večine so glasovalno pobudo zavrnili, saj je župan povedal, da se z zadevo že ukvarja. »Podjetje Asugi bo ob upokojitvi zdravnice pripravilo razpis za imenovanje novega družinskega zdravnika v Doberdobu. Ker je možno, da nadomestnika ne bo mogoče dobiti, smo se pri podjetju ASUGIzavzeli, naj v Doberdobu odpre ambulanto ASAP. Zdravnik iz Doberdoba je sicer že pripravljen skrbeti za koordiniranje delovanja nove ambulante ASAP in v njej nekaj ur tudi delati,« pravi Peter Ferfoglia, po katerem se z dvema tehnikoma iz podjetja Asugi že več kot en mesec dogovarjajo glede prostorov, v katerih bi uredili ambulanto ASAP.

»Ambulanto ASAP bi radi uredili v prostoru za zdravstveno oskrbo otrok, ki se nahaja v poslopju nižje srednje šole zraven telovadnice. Izvesti bi bilo treba nekaj del, čakamo, da nam sporočijo katera. Dela bi sicer izvedli med poletjem; v tem času, od 1. junija do 1. septembra, bi začasno uporabljali za delovanje ambulante ASAP prostore v spodnjem delu osnovnošolskega poslopja, kjer je nekoč že bila zdravniška ambulanta in jih zdaj uporablja godba na pihala, ki sicer razpolaga tudi z drugim prostorom,« še pravi župan in razlaga, da na podlagi odgovora podjetja ASUGIbodo vedeli tudi, koliko sredstev bi bilo potrebnih za ureditev ambulante v poslopju nižje srednje šole. Predvidoma bo treba poskrbeti za nekaj novih sten, klimatizacijo in opremo. Denar bi sicer črpali iz ene izmed postavk, vključenih v spremembo proračuna, vredno 1.103.132 evrov, ki so jo odobrili med zadnjim zasedanjem občinskega sveta.