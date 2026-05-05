Obnovljeni prostori in več zaposlenih

Osrednja knjižnica Slovencev v Italiji je predstavila obračun dela v letu 2025. Občni zbor Narodne in študijske knjižnice je bil tudi priložnost za predstavitev obnovljenih prostorov na osrednjem tržaškem sedežu.

Ob vstopu v knjižnico v Ulici sv. Frančiška obiskovalca zdaj sprejme svetel in prostoren predprostor, v katerem je na novo umeščen izposojevalni pult. Tudi pisarna in prva čitalnica delujeta bolj prostorno in svetlo. Vzdrževalna dela so zajela tudi sanitarne prostore, ki so zdaj opremljeni v toplih barvnih tonih, z novimi oblogami in sodobno sanitarno opremo, zasnovano z mislijo na trajnostno rabo vode. Dela je financirala dežela FJK iz sklada za financiranje slovenske manjšine preko razpisa za izvajanje rednega vzdrževanja prostorov slovenskih kulturnih ustanov.

Lani so si člani NŠK, med katerimi je več kot tisoč novih, izposodili več kot 38.600 enot, je bilo slišati na občnem zboru. Na štirih sedežih v Trstu in Gorici knjižnica trenutno zaposluje 12 ljudi.