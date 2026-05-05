Danes v prilogi Šport plus

5. maj 2026 | 7:31
V današnjem (5. maj) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati novo številko športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko brali o državnem naslovu Interja, teku Trieste Spring Run in drugih mednarodnih dogodkih konca tedna.

Kar se domačega športa tiče, smo pri košarki postavili v ospredje napoved povratne tekme Jadrana v play-outu, pri odbojki zadnje tekme v ženskih deželnih ligah ter pri nogometu uvrstitev v play-out Sistiane-Sesljana, ter boj za Sovodenj in boj za napredovanje Vesne.

V prilogi so tudi običajne rubrike, tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo namiznotenisačico Evo Carli), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (nogometaša Jana Dolesa).

