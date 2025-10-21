VREME
Uspel pohod po kraških pečinah in spomenikih

Pohodniki so se odpravili od Trebč do Bazovice mimo Gropade in Padrič

FotoDamj@n |
Trebče |
21. okt. 2025 | 13:00
V nedeljo, 19. oktobra, je potekal tradicionalni spominski pohod po spomenikih padlih v drugi svetovni vojni in pečinah, ki sta ga priredila koordinacijsko združenje kraških vasi Bazovica, Gropada, Padriče in Trebče ter združenje VZPI-ANPI.

Nedeljski pohod se je začel že v zgodnjih jutranjih urah v Trebčah: prva postojanka je bil vaški trg, kjer je pohodnike sprejela trebenska godba na pihala Viktor Parma. V vasi so nato pohodniki obiskali še pečini Labadnica in Bizgouna, nato so se odpravili naprej v Gropado. Tu se je pohod nadaljeval mimo pečine Pr Ceg’nke v pečinico na Prt’ganje, nato pa postojanki pri spomeniku padlim na vaškem trgu in pri nekdanji šoli Kajuh v Gropadi. Zatem se je skupina odpravila na Padriče, kjer so udeleženci postali pred spomenikom žrtvam na vaški cerkvici ter obiskali Kaptanovo pečino. Pohod se je zaključil v Bazovici, kjer je bil na vrsti obisk spomenika padlim ob vaški cerkvi ter slavnostni zaključek v pečini B’č. Tu sta pohodnike pričakala topel golaž ter kulturni program.

