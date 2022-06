V dveh dneh uredili plažo in kopališče Castelreggio

Soparnih trideset stopinj Celzija je včeraj dopoldne spremljalo obiskovalce kopališča Castelreggio, ki so na ležalnikih uživali v prvih dneh uradno odprte poletne sezone. V morju še ni bilo množice plavalcev, saj je za marsikoga temperatura vode še prenizka, da bi se prepustil valovom. Prijetno pa je bilo tudi pod senčnikom z brisačo na zaobljenih kamenčkih ali v baru pri belih mizicah s pijačo v roki. Slovenci, Italijani in Avstrijci, ki so prispeli v Sesljan včeraj, so verjetno opazili infrastrukturna dela za plažo, ki pa niso moteča. Morda le estetsko neprijetna, a nujno potrebna. Če pa bi v zaliv prispeli, denimo, v ponedeljek, bi pred sabo na meji z naseljem Portopiccolo imeli popolnoma različno plažo, neurejeno, brez osnovnih storitev, ponekod nevarno.

Plažo so uredili v dveh dneh, potem ko so upravitelji kopališča 31. maja zvečer prejeli potrdilo in dovoljenje za upravljanje območja. »Vreme nam je naklonjeno in ljudi je že prve dni veliko. Uspelo nam je. Odprli smo kopališče Castelreggio in kiosk s pijačami, v noči med ponedeljkom in torkom pa smo iz Tilmenta pri kraju Osoppo pripeljali rečne kamenčke, da bi dokončali plažo in jo uredili s prijetnim, svetlim podom,« je dejal Stefano Raso, odgovoren za kopališče in predstavnik družbe PPN, ki je na občinskem razpisu bila kot edina kandidatka izbrana za obnovo znane devinsko-nabrežinske plaže in njeno tridesetletno upravljanje. Stara poslopja z vhodom nasproti sesljanske marine še stojijo in videti je, da dela za boljšo prihodnost potekajo. Kljub temu bodo kopalcem do septembra ponudili urejeno plažo, najem ležalnikov in senčnikov, reševalno službo, ambulanto, stranišča, pijačo in hrano. »Slednja bo na voljo v naslednjih dneh,« je dodal Raso in kazal še ne dodelano območje. Gre sicer za manjši kotiček, kjer iz tal štrlijo cevni priključki. Tu pa tam je videti ob gradbišču kaka kamnite plošče, ki še niso na svojem mestu.

Še konec aprila v Sesljanskem zalivu ni bilo videti kioskov, javnih stranišč ali drugih storitev, čeprav se je na obali sprehajalo veliko obiskovalcev, domačinov in turistov.

»Zamude so nastale v uradih, kjer so med preverjanjem davčnega stanja družbe PNN ugotovili nepravilnost,« je pojasnila županja in županska kandidatka Daniela Pallotta ter pohvalila družbo, ki je v rekordnem času uredila obalni pas.

»Take zamude so nesprejemljive za občino, ki si želi uspeha na turističnem področju,« je dogajanje v Sesljanskem zalivu komentiral Igor Gabrovec, občinski svetnik iz vrst opozicije (Skupaj - Insieme) in županski kandidat. Druga kopališča na Tržaškem so že zdavnaj odprli, takoj, ko je bilo vreme naklonjeno, je dodal Gabrovec. Sedanji občinski upravi očita predvsem slab pristop do dela.

