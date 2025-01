V Križu šest domačinov dobilo spotikavec

V Križu so spotikavec v spomin na deportirance in žrtve nacifašističnega nasilja dobili Anton in Roman Sulčič, Virgilij in Radislav Švab, Pavel Šemec in Benedikt Sedmak. S postavitvijo je kriška sekcija organizacije VZPI-ANPI Evald Antončič sklenila triletno postavljanje spominskih tlakovcev po vaških trgih in ulicah, ki jih je zdaj skupno petnajst. Tri tlakovce so na dan spomina postavili pred osnovno šolo Alberta Sirka, kjer so dogajanje spremljali učenci z recitacijo in pesmijo. Zadnje tri pa so položili pred kriški Dom Alberta Sirka. Poleg osnovnošolcev sta spomin na žrtve nacifašizma s pesmijo počastila tudi glasbenika Zora Černic (tudi sorodnica Pavla Šemca) in Aljoša Saksida.