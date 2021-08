V Križu vaška šagra

Križanom je kljub omejitvam zaradi covida-19 tudi letos uspelo prirediti eno redkih vaških šager na Tržaškem. Za glasbo je poskrbel ansambel Souvenir, obiskovalci so se lahko udeležili skupinskih plesov. Nastopil je tudi moški pevski zbor Vesna z dalmatinskimi melodijami.

Zelo aktivni so tudi člani Kulturnega društva Vesna, ki prirejajo večere na terasi doma Alberta Sirka. Dogodek Muzej pod zvezdami spada v koledar letošnjega festivala Slovencev v Italiji Slofest, v sklopu katerega so v prejšnjih dneh že priredili dva Aperisirka, to je večera umetnosti in glasbe ob sončnem zatonu.