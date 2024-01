V silosu, kjer so migranti že itak živeli v nečloveških razmerah, so se v minulem obdobju zaradi mraza razmere še zaostrile in zdaj tudi zmrzujejo. Med obiskom silosa v sredo, 10. januarja, dopoldne, smo se prepričali, da so razmere katastrofalne. Nikakor se ne uspejo pogreti, je zaupal pakistanski mladenič.