Danes (17. julija) se bodo zaključili tradicionalni Ribiški dnevi v Križu, ki jih že več let prireja ŠD Mladina. Prireditev so odprli v četrtek, v teh dneh pa so obiskovalcem ponujali različne ribje specialitete, kulturni in družabni program. Včeraj so Križani kot običajno tekmovali med seboj. Gurnci in dulenci so se pomerili v vlečenju vrvi in teku v vrečah.