Tablice mlečne in temne čokolade, čokolada s pistacijami, lešniki ter celo z gozdnimi sadeži. V šotoru na Trgu sv. Antona so v četrtek, 4. novembra, odprli sejem čokoladnih in drugih sladkih izdelkov Cioccolatiamo, kjer sodelujejo ob domačih čokoladnih mojstrih tudi mojstri iz Perugie, Trenta, s Sicilije in z drugih italijanskih koncev. Čokoladne prigrizke vseh barv in oblik bodo ponujali od 10. do 22. ure do vključno nedelje.