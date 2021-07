Današnje odprtje 32. olimpijskih iger je postreglo s številnimi pisanimi kostumi in dresi atletov v sprevodu, očarljivimi koreografijami in ognjemeti ter pomenljivimi govori. Z minuto molka so se spomnili žrtev koronavirusa. Slovensko zastavo sta nosila kajakašica Eva Terčelj in namizni tenisač Bojan Tokič, italijansko pa strelka Jessica Rossi in kolesar Elia Viviani. Med Italijani je izstopala tudi Paola Egonu, ena od šestih nosilk olimpijske zastave, ki je zastopala evropsko celino.