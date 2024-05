Znanstveni festival v Tržiču

V Tržiču bo še danes potekal festival Scienza Under 18. Včeraj so razne znanstvene poskuse prikazali učenci osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža, ki jih je za sodelovanje na festivalu pripravila učiteljica Irena Breganti. Poleg nje so štandreške učence spremljale še učiteljice Martina Lutman Polanc, Cristina Ozbot in Agata Koren. Pri pripravah na festival jim je pomagal tudi prof. Simon Peter Leban, in sicer v okviru projekta Fisicamente.

Obiskovalci so si na festivalu lahko ogledali tudi stojnice nižje srednje šole Ivana Trinka iz Gorice (učence sta pripravila profesorja David Croselli in Lara Masten) in nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda od Sv. Ivana v Trstu. Obe nižji srednji šoli sta sodelovali pri projektu združenja Scienza Under 18 Soča, zeleni koridor.

»Lani smo se posvetili Soči, letos smo skupaj izvedli analize kakovosti voda na reki Idriji,« pravi profesor na tržaški nižji srednji šoli Sv. Cirila in Metoda Franc Biancuzzi in pojasnjuje, da so se pred nekaj meseci tržaški učenci posvetili tudi vodi iz reke Tolminke, in sicer med zelenim tednom v Tolminu. Učence sta včeraj obiskala ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig in ravnateljica Večstopenjske šole Vladimir Bartol iz Trsta Carolina Visentin. Danes si bodo festival ogledali otroci iz pevmskega vrtca Pikapolonica.