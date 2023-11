Minuli konec tedna je na Opčinah in v Trstu potekala druga izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup 2023 v organizaciji AŠZ Jadran. Na tekmovanju za starostno skupino U16 je nastopilo osem ekip. V nedeljskem finalu v tržaški športni palači PalaTrieste je Real Madrid po zelo zanimivi in izenačeni tekmi z 80:72 ugnal Baskonio in tako ponovil uspeh lanske premierne izvedbe turnirja. V tekmi za 3. mesto je milanski Armani z 81:66 premagal Orange1Bassano. Na peto mesto se je uvrstila tržaška selekcija Jadran &Trieste Stars, ki jo je vodil trener Matteo Boniciollo, šesti je bil beograjski Partizan, sedma ljubljanska Cedevita Olimpija in osmi Bayern München. Uspešno organiziran in zelo kakovosten turnir je privabil veliko število gledalcev.