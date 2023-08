Zvezdnate čaše v Saležu in Sesljanu

Niz Zvezdnate čaše se je pretekli petek preselil v zgoniško občino. Kar 107 udeležencev se je zbralo pri Špacalovem vodnjaku in se podalo na približno enourni pohod do »skrivne lokacije«. To je bila gmajna nad vasjo, kjer so organizatorji priredili pokušnjo vin in sirov domačih proizvajalcev. Saleške Zvezdnate čaše pa so bile dobesedno zvezdnate. Pohodniki so na planoti lahko prisluhnili ljubitelju astronomije Furiu Pieriju in tako, med pokušnjo pristnih kraških kapljic, informirano občudovali nebo med eno izmed najbolj čarobnih noči v letu.

V soboto se je dogajanje preselilo v Občino Devin - Nabrežina. Društvo Pro Loco Mitreo je degustacijo priredilo na vrtu informacijskega urada deželnega podjetja za turizem PromoTurismo FVG. Tu so obiskovalci ob glasbeni spremljavi uživali v razgledu na Sesljanski zaliv in vinu.