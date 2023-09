18-letnik s 600 grami hašiša

Goriški policisti so v ponedeljek aretirali 18-letnika zaradi posedovanja mamil oz. njihove preprodaje. Policijska patrulja je med enim izmed rednih obhodov mesta naletela na mladeniča, ki se je s kolesom in z nahrbtnikom na ramenih peljal po Ulici Torriani.

Policisti so mladeniča opazili že nekaj časa prej v drugem kraju, vendar takrat s seboj ni imel nahrbtnika, kar se jim je takoj zdelo sumljivo. Ko so ustavili mladeniča za pregled dokumentov, so takoj opazili, da se je 18-letnik razburil. Njegovi odgovori na običajna vprašanja (kje si bil, kam se odpravljaš) niso bili ravno prepričljivi, tako da so se policisti odločili za dodatno preverjanje. Odprli so nahrbtnik in v njem našli več paketov hašiša, ki je bil ovit v celofansko folijo in je tehtal okrog 600 gramov. Policisti so zatem izvedli še hišno preiskavo na domu osemnajstletnika, kjer so dobili dve rastlini indijske konoplje, visoki osemdeset oz. sto centimetrov. Poleg tega so zasegli tudi osem mlinčkov za mletje indijske konoplje, posodo z vejicami in listi marihuane, dve tehtnici in še približno trideset gramov hašiša. Ob zaključku postopka, ki so ga vodili v vojašnici Massarelli pri Rdeči hiši, so mladeniča priprli, tako da zdaj v hišnem priporu čaka na nadaljnje odločitve goriškega sodišča.